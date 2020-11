Overzicht: Twee treffers en misser voor Ajacied Lassina Traoré

Traoré bracht zijn ploeg al in de 2e minuut op voorsprong. Met een intikker verdubbelde hij de voorsprong in de 25e minuut. Na ruim een uur spelen had de Ajacied zijn derde treffer kunnen maken, maar hij miste vanaf elf meter. Gerald Phiri bracht de spanning nog even terug door in de 81e minuut een strafschop te benutten. Bryan Dabo bepaalde de eindstand op 3-1.

André Onana

Ajax-doelman André Onana won met Kameroen met 4-1 van Mozambique. Kameroen gaat in groep F alleen aan de leiding.

Sebastién Haller

Sebastién Haller heeft bij zijn debuut voor Ivoorkust meteen gescoord. De oud-voetballer van FC Utrecht, tegenwoordig spelend voor West Ham United, maakte de tweede treffer in de 2-1-zege op Madagascar. Haller, die een moeder uit Ivoorkust heeft, speelde wel in jeugdteams voor Frankrijk, maar kwam niet in aanmerking voor de nationale ploeg. Hij koos dit najaar alsnog voor Ivoorkust.

Engeland

Engeland won in oefenwedstrijd ruim van Ierland. Op Wembley werd het 3-0 door treffers van Harry Maguire, Jadon Sancho en Dominic Calvert-Lewin.

Maguire zette de ploeg van bondscoach Gareth Southgate in de 18e minuut met een kopbal op voorsprong. Nog voor rust bracht Sancho de marge op twee goals, door binnen te schieten op een voorzet van Jack Graelish. In de tweede helft benutte Calvert-Lewin een strafschop na een overtreding van Cyrus Christie op Bukayo Saka.

Engeland speelt zondag in de Nations League tegen België en treft drie dagen later IJsland in eigen huis. De Engelse bond kreeg van de regering toestemming om het duel tegen IJsland op Wembley te spelen.

IJsland speelt zondag uit tegen Denemarken en momenteel geldt er in Engeland vanwege de coronapandemie een inreisbeperking voor reizigers uit Denemarken of die kort daarvoor in Denemarken zijn geweest. De regering heeft een uitzondering gemaakt voor een kleine afvaardiging uit IJsland.