Sebastian Vettel oogst lof met sportief gebaar na harde crash Lando Norris

Even voor de klapper van Norris had Vettel nog zijn zorgen geuit over de gevaarlijke situatie op het kletsnatte circuit van Spa-Francorchamps. Toen hij hoorde van het incident van McLaren-rijder barstte de Duitser dan ook in een tirade uit.

„Wat zei ik nou, verdomme?! Wat zei ik nou?! Rode vlag! Verdomme. Dit is zo onnodig”, aldus Vettel over de boordradio om vervolgens direct door te schakelen en zich te bekommeren om Norris. „Is Lando in orde?”

De jonge Brit van McLaren greep bij het uitstappen naar zijn linkerarm, maar werd na een uitgebreid onderzoek in het medisch centrum fit bevonden om zondag te racen.

Sebastian Vettel checkt na afloop van de kwalificatie zijn Aston Martin-bolide. Ⓒ HH/ANP

Vettel kwam na afloop van de kwalificatie terug op het incident. „Ik denk dat wedstrijdleider Michael Masi ook niet trots is op wat er is gebeurd”, aldus de viervoudig wereldkampioen. „Het is altijd makkelijk om achteraf de wijsneus uit te hangen, maar ik denk dat het tijd is om meer te luisteren naar de informatie die de coureurs doorgeven.”