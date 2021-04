Mark van Bommel in gesprek met VfL Wolfsburg

Van Bommel zou zo een terugkeer kunnen maken in de Bundesliga, waar hij tussen 2006 en 2011 uitkwam voor FC Bayern München. Mocht de Limburger trainer worden bij VfL Wolfsburg, dan wordt hij de opvolger van Oliver Glasner.

De Oostenrijker is bezig aan een uitstekend seizoen met Die Wölfe, met wie hij afstevent op Champions League-plaatsing. Desondanks wordt hij in verband gebracht met een vertrek.

Het is inmiddels alweer bijna anderhalf jaar geleden dat Van Bommel vertrok als trainer van PSV. De clubleiding ontsloeg de oud-international vanwege tegenvallende resultaten in zijn tweede seizoen in Eindhoven. PSV had op dat moment slechts twee van zijn laatste twaalf wedstrijden gewonnen. Uiteindelijk stond Van Bommel 75 wedstrijden aan het roer bij PSV.