Kamminga niet naar finale, maar wél naar Olympische Spelen

Hij zwom de tiende tijd en kwam 0,20 tekort voor een plek in de finale. Zijn tijd van 2.08,48 betekende een Nederlands record. Door zijn tiende plek verzekerde Kamminga zich wel van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Daarvoor moest hij tot de beste twaalf behoren.

De Australiër Matthew Wilson was het snelst in de halve finales en evenaarde zelfs het wereldrecord: 2.06,67. In 2017 kwam de Japanner Ippei Watanabe ook al tot die tijd. Kamminga miste zondag al de finale van de 100 meter schoolslag. Hij werd dertiende en liep daardoor op die afstand net een olympisch ticket mis.