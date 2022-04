Premium Het beste van De Telegraaf

Willem II-trainer Kevin Hofland: ‘Ik heb helemaal niks met het begrip afbreukrisico’

Door Jeroen Kapteijns en Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Kevin Hofland: „Ik ga er vol voor om Willem II in de Eredivisie te houden.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Als speler maakte Kevin Hofland (42) naam als verdediger, die onverschrokken de duels inging. Diezelfde instelling toonde de Limburger als trainer door op een weinig florissant moment in te stappen bij het in hevige degradatienood verkerende Willem II. Zaterdag gaat hij met de Tilburgers op bezoek bij zijn oude club Feyenoord. Een gesprek over voetballende zonen, een motorboot bouwen, Louis van Gaal en het fenomeen afbreukrisico.