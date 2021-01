Conor McGregor opvallend rustig bij ’stare down’: ’Ik ben onder de indruk van hem’

Sterker nog, hij sprak vol respect over zijn Amerikaanse opponent. „Ik ben, net als iedereen binnen de UFC, erg onder de indruk geraakt van de prestaties van Poirier. Ik vind het een enorme eer om het podium met hem te mogen delen.”

Hij vervolgt: „Ik heb de kwaliteiten in huis om ook dit keer snel toe te slaan, maar eigenlijk hoop ik op een goed en lang gevecht. Ik hoop dat Dustin het op kan brengen en dat we het publiek kunnen vermaken.”

Incidenten buiten octagon

De laatste jaren komt McGregor vooral negatief in het nieuws, met meerdere incidenten buiten de octagon. Daar wil hij verandering in brengen. „Dit gevecht moet een van de hoogtepunten uit mijn carrière worden. Al het geld en alle prijzen komen en gaan, maar het gaat om het maken van hoogtepunten en daarom ben ik hier.”

Een goedgehumeurde Conor McGregor tijdens de persconferentie. Ⓒ Getty Images

Ook Poirier deed niet aan trash talk. „Ik weet wat een overwinning op McGregor in de vechtsport betekent.”

Knock-out

De 32-jarige McGregor en de één jaar jongere Poirier stonden in september 2014 al eens tegenover elkaar. McGregor won destijds op knock-out. Hij sloeg Poirier in de eerste ronde naar de grond. Tijdens een partij op op Fight Island in Abu Dhabi krijgt de Amerikaan over een kleine twee maanden nu zijn kans op revanche.

Het was destijds de vierde overwinning in de UFC op een rij voor The Notorious, die vervolgens in zijn zevende partij de vedergewichttitel overnam van kampioen José Aldo, die hij na 13 seconden knock-out sloeg.

Inmiddels is zowel McGregor als Poirier overgestapt naar de lichtgewichtklasse, een divisie boven het vedergewicht.