FC Twente sleept punt uit het vuur na spannende slotfase tegen Go Ahead

Twente is bezig aan een goed seizoen en bezit momenteel de vijfde plaats in de Eredivisie. Dat was in het begin van de wedstrijd ook duidelijk te zien. In de stromende regen was de thuisploeg de bovenliggende partij en maakte het spel in De Grolsch Veste. Tot grote kansen leidde dit echter niet en dus kon Go Ahead eenvoudig overeind blijven.

Op slag van rust kwam de formatie van coach Van Wonderen zelfs op voorsprong. Uit een kopgoal was het Isac Lidberg die zijn ploeg verrassend op voorsprong zette: 0-1.

FC Twente wist dat het in het tweede bedrijf wat anders moest proberen, maar de bezoekers maakten de zorgen van de thuisploeg al snel alleen maar groter. Nadat de tweede helft slechts drie minuten bezig was, verdubbelde Inigo Cordoba namelijk de score. Lars Unnerstall kreeg de bal niet goed weggewerkt en daar profiteerde Cordoba optimaal van: 0-2.

Stadionspeaker grijpt in

De fans van Twente konden hun teleurstelling niet verbergen en gooiden meerdere bekers bier richting de goalie van Go Ahead. De stadionspeaker zag het allemaal gebeuren en besloot de Twente-aanhang toe te spreken: „Geen bier meer gooien”, klonk het.

Comeback Twente

Met nog twintig minuten om iets te veranderen, besloot Ron Jans in te grijpen. Hij bracht drie nieuwe, verse krachten binnen de lijnen. Die energie deed zijn ploeg zichtbaar goed. Vlak daarna tekende Joris Kramer op ongelukkige wijze met een eigen goal voor de aansluitingstreffer van Twente.

Het doelpunt leverde de thuisploeg nieuwe energie op en met man en macht ging Twente op jacht naar de gelijkmaker. Twee minuten voor tijd kwam die er ook daadwerkelijk via Joshua Brenet. Twente kreeg vleugels en was zelfs nog dicht bij de overwinning, maar zo ver kwam het uiteindelijk niet.

