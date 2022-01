Verdachte Vloet terecht terug in selectie Heracles? ’Tegen Kluivert zeiden we bij Ajax destijds ook: we steunen je’

Voetbal

Bevestiging: Rai Vloet zat achter stuur bij dodelijk ongeval op A4

In afwachting van het juridische traject dat gaat volgen heeft Heracles Almelo besloten om Rai Vloet weer op te nemen in de selectie. De speler was eind vorig jaar betrokken bij een ernstig verkeersongeval op de A4 bij Hoofddorp, waarbij een vierjarig jongetje om het leven kwam. Vloet was sindsdien ...