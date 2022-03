Jorrit Bergsma staat positief tegenover opvallende transfer

„Er ligt een bod klaar”, zegt Bergsma, die zelf niet wil ingaan op de naam van de ploeg die hem wil inlijven. „Ik ga de komende week ook nog met mijn huidige team praten en dan gaan we zien wat voor mij de juiste weg is. Ik heb dit seizoen goede wedstrijden laten zien, het is voor mij sowieso nog niet klaar. Misschien is dit wel een mooi moment om eens te gaan rondkijken bij een ander team.”

De ervaren schaatser baalt mede van het feit dat hij van zijn huidige Team Zaanlander nog geen aanbieding heeft ontvangen. „Ik had gehoopt dat ze eerder met me om de tafel zouden gaan”, bekent Bergsma, die in zijn loopbaan al olympisch goud en diverse wereldtitels veroverde. „Het is steeds stil geweest, dus ik weet ook niet hoe zij er precies in staan. Maar het is wel laat, mijn contract loopt bijna af. Ik ben blij dat er een andere ploeg op de deur heeft geklopt. Bij Jillert weet ik wat ik heb en ik rijd al vele jaren goed onder hem, maar dat wil niet zeggen dat een overstap naar een ander team me geen nieuwe boost kan geven.”

Enerverende weken

Jumbo-Visma heeft ook een marathonploeg. Aangezien Bergsma het langebaanschaatsen combineert met marathonschaatsen, lijkt het op voorhand een prima stap. In financieel opzicht zal hij er ook vrijwel zeker (flink) op vooruit gaan. Hoe groot hij de kans acht dat hij vertrekt? Bergsma: „Nou, ik sta nu wel echt op een splitsing.”

De actie van Jumbo-Visma om het gesprek met Bergsma aan te gaan, is logisch verklaarbaar. Hun kopman Sven Kramer hangt zijn schaatsen aan de wilgen, en Patrick Roest overweegt de ploeg van Orie in te ruilen voor het Reggeborgh van coach Gerard van Velde. Zo bekeken staan er enerverende weken op het programma in Nederland schaatsland.