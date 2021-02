Ajax-directeur Overmars: ’Volgende week praten over toekomst Onana’

Het grootste nieuws was natuurlijk de dopingschorsing van doelman André Onana. Bij de sluitpost uit Kameroen werd in zijn urine het verboden middel furosemide aangetroffen. Ajax vindt de schorsing van een jaar echter te fors en gaat nog in beroep bij het CAS. De vraag luidt: wat voor gevolgen heeft de schorsing voor zijn toekomst? Overmars: „Een goede vraag. Onana heeft nog een contract voor een jaar. Mijn insteek? Het kan twee kanten op. Contractverlenging kan ook nog tot de mogelijkheden behoren. Komende week gaan we zien hoe het ervoor staat.”

Overmars erkent dat Ajax met de kwestie in de maag zit. „Dit is zo’n lastig verhaal. Wat gebeurt er als een andere keeper het over een half jaar heel goed doet? Wat betekent dat, als Onana dan net heeft verlengd?” De directeur voetbalzaken overwoog niet om deze winter een andere doelman te halen, door de aanwezigheid van Maarten Stekelenburg. „Wij hebben genoeg vertrouwen in Maarten. Dat is het simpele antwoord. Ook komende zomer? Dat zie ik dan wel weer.”

Technisch directeur Marc Overmars van Ajax. Ⓒ HH/ANP

Dan de kwestie rond Quincy Promes, de aanvaller die nog altijd verdachte is in een steekpartij. Ajax én Promes hebben hun zinnen gezet op een transfer naar Spartak Moskou, waarvoor de aanvaller eerder al uitkwam. De onderhandelingspositie van de Amsterdammers is, ook vanwege de rechtszaak, niet makkelijk. De transferwindow in Rusland sluit op 25 februari. „Of we met de rug tegen de muur staan? Misschien een beetje”, aldus Overmars, die uitlegt waarom Ajax Promes wil verkopen. „De belangrijkste reden: op dit moment is hij geen basisspeler. Quincy heeft het in zijn eerste seizoen fantastisch gedaan, met Ziyech als koppel. Nu heeft Antony zich heel snel het elftal in gespeeld. Zo gaan die dingen. Daarom leggen we alles goed op een weegschaal en dan kan dit een goed moment zijn voor een transfer. En ik zou liegen als ik zou zeggen dat de rechtszaak niet meespeelt. Maar ik heb de verwachting dat het met Moskou nog goed gaat vallen.”

Recordaankoop Sebastian Haller. Ⓒ BSR Agency

Met Oussama Idrissi haalde Ajax al een extra aanvaller in huis en dat is misschien maar goed ook. Want de club vergat vorige week om recordaankoop Sébastien Haller (22,5 miljoen euro) in te schrijven voor de Europa League. Een flater van jewelste, erkent Overmars. „We hebben een analyse erop losgelaten om te zorgen dat dit niet meer gebeurt in de toekomst. Intern hebben we het daar goed over gehad. We gaan een controlepunt toevoegen om dit te voorkomen. Maar we werken wel met mensen. Het mag niet gebeuren, maar dit soort dingen gebeurt. Als je met mensen werkt, worden er fouten gemaakt.”

Overmars zal zich zelf ook vaker bemoeien met inschrijvingen van spelers, geeft hij desgevraagd toe. „Ik word een controlepunt, ja.” Of er koppen moeten rollen? We hebben de boel eerst even laten bezinken, om te kijken naar wat er fout is gegaan. Daarna ga je er rustig over nadenken en laat je een analyse erop los. Dan ga je kijken: is het de derde keer dat er zo’n blunder is gemaakt? Dat was niet het geval. De mensen die hier werken, leveren goed werk. Maar natuurlijk schamen we ons, want ik ben hier verantwoordelijk voor.”