Feyenoord, PSV en AZ kennen eventuele tegenstanders play-offs EL

Norrköping bereikte de voorronden van de Europa League door als tweede te eindigen in de Zweedse competitie. In het huidige seizoen, dat in Zweden al halverwege is, staat de club zevende. Bij de club staat spits Jordan Larsson onder contract. De in Rotterdam geboren Zweed is de zoon van oud-Feyenoorder Henrik Larsson. Hij speelde een seizoen voor NEC.

Hapoel Beer Sheva is nog niet begonnen aan de competitie. Vorig seizoen werd de club derde in Israël. Beer Sheva slaagde er vorig jaar niet in om de groepsfase van de Europa League te halen. In de derde voorronde werd de Israëlische club uitgeschakeld. De Amsterdammer Nigel Hasselbaink speelt bij Beer Sheva. Hasselbaink kende in het seizoen 2016-2017 een sterk seizoen bij Excelsior. De rappe aanvaller kwam toen tot tien doelpunten in de Eredivisie.

PSV en AZ

PSV treft in de play-offs om een plaats in de groepsfase van de Europa League de winnaar van het duel tussen het Oostenrijkse Austria Wien en Apollon uit Cyprus. Voorwaarde is wel dat de Eindhovenaren de derde voorronde overleven. Daarin is het Noorse Haugesund deze en volgende week de tegenstander.

Als AZ zich in de derde voorronde van de Europa League ontdoet van FC Marioepol uit Oekraïne dan krijgen de Alkmaarders in de play-off te maken met het Belgische FC Antwerp of Viktoria Pilzen uit Tsjechië. De winnaar van deze tweekamp plaatst zich voor het hoofdtoernooi. Dat is de uitkomst van de loting die maandag op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon plaatsvond.

AZ begint in principe met een thuiswedstrijd.

De wedstrijden worden gespeeld op 22 en 29 augustus.

