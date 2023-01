Jong Ajax slaat rood uit: Viereck mag na 30 seconden alweer inrukken

Viereck viel na een uur voetballen in voor Jorrel Hato en moest direct aan de noodrem trekken toen hij Camiel Neghli zag ontsnappen. Scheidsrechter Luuk Timmer vond het voldoende voor een rode kaart.

Timmer had het sowieso druk in Doetinchem, want ook in de eerste stuurde hij een Ajacied vroegtijdig naar de douche. Kort voor rust was voor Kristian Hlynsson na een vermeende slaande beweging de wedstrijd pardoes voorbij. De rode kaart leidde na afloop tot de nodige discussie aan Amsterdamse zijde.

Ook Ronald Koeman Jr. deed vrijdagavond een flinke duit in het zakje als het ging om rode kaarten in de ’KKD’. De doelman van Telstar kwam weel te wild uit zijn doel en werkte met gestrekt been de opstomende Nick Koster tegen het gras. Arbiter Stan Teuben kon niet anders dan Koeman van het veld sturen.