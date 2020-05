Sport Kort: Belgische voetbalbond ondersteunt solidariteitsfonds Pro League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Belgische voetbalbond ondersteunt solidariteitsfonds Pro League

21.42 uur: De raad van bestuur van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft ingestemd met een bijdrage van 1,25 miljoen euro aan het solidariteitsfonds van de Pro League. Dat fonds is opgericht om de financiële impact van de coronacrisis voor de clubs te verzachten.

Het toegezegde geld wordt bij de nationale ploeg weggehaald. De KBVB hevelt 1,25 miljoen euro uit toekomstige winsten van de 'Rode Duivels' op het EK in 2021 naar de Pro League. "De concrete uitwerking moeten we nog maken", liet de Belgische bond weten. In Nederland is in het 'Deltaplan' voor het betaald voetbal eveneens sprake van een solidariteitsmodel.

De Belgische profclubs zullen in eerste instantie het extra geld aanwenden voor de dagelijkse praktijk. Bovendien krijgen ploegen die naast een Europees ticket grepen een tegemoetkoming. Behalve de KBVB dragen ook de Belgische ploegen in UEFA-competities volgend seizoen bij aan het solidariteitsfonds.

De Belgische voetbalbond ondersteunde eerder al de de amateurclubs met een bedrag van 2,2 miljoen euro. Dat gebeurde via een kwijtschelding van bondsbijdragen.

Motorsport: WK multisport in Almere verplaatst naar 2021

21.40 uur: Het WK multisport, dat van 4 tot en met 13 september in Almere zou plaatsvinden, is vanwege de coronacrisis verplaatst naar 2021. Het sportfestival in Flevoland is voor volgend jaar van 3 tot en met 12 september op de kalender gezet. De tiendaagse telt zes WK’s, waarbij de disciplines zwemmen, lopen en fietsen afwisselend en in combinaties worden uitgevoerd.

Directeur Rembert Groenman van de Nederlandse triathlonbond (NTB) is blij dat er nu duidelijkheid is. „Hoe vervelend het ook is, we denken dat het de enige juiste oplossing is. Atleten hebben nu nog de mogelijkheid om hun reis te annuleren of uit te stellen. En door het WK te verplaatsen naar volgend jaar is er nu de kans om een volwaardig, tiendaags evenement te organiseren, waar atleten, hun families en toeschouwers optimaal van kunnen genieten.”

Richard Belderok, race-directeur van het WK in Almere, had eveneens gemengde gevoelens. „We hadden ons veertigjarig bestaan heel graag met het WK willen vieren, maar het is niet anders. We hopen nu in ieder geval iedereen volgend jaar in Almere te verwelkomen en we gaan de komende tijd ook nog bekijken of we, binnen de geldende richtlijnen van het RIVM, toch nog een reguliere wedstrijd kunnen organiseren.”

Atletiek: Marathon Boston gaat ook in september niet door

21.27 uur: De marathon van Boston gaat voor het eerst niet door. Aanvankelijk was de wedstrijd over ruim 42 kilometer uitgesteld van april naar september, maar vanwege de nog steeds aanhoudende problemen wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus ziet de organisatie ook daarvanaf.

De marathon, een van de majors in deze disciplines, wordt al sinds 1897 gehouden. Er staan de laatste jaren doorgaans 30.000 deelnemers aan de start en een half miljoen bezoekers langs de lijn.

De organisatie laat weten wel een virtuele wedstrijd te houden.

Voetbal: Voetbalstadions in Rusland met beperkt aantal fans

21.09 uur: De Russische voetbalclubs mogen binnenkort bij de hervatting van de competitie 10 procent van de capaciteit van het stadion benutten. De autoriteiten zijn daarmee in de strijd tegen het nieuwe coronavirus iets soepeler dan vrijwel alle andere landen, waar bij de wedstrijd nog helemaal geen fans worden toegelaten.

Het is de bedoeling dat er vanaf 21 juni weer mag worden gespeeld in het land, waar de clubs de training inmiddels hebben hervat. Als het de goede kant op gaat met het aantal besmettingen in Rusland worden lopende het seizoen misschien meer toeschouwers toegelaten.

Vooralsnog zijn de voorschriften in Rusland verder net zo streng als in andere landen. Zo worden de voetballers geregeld op het virus getest, wat inmiddels al tot de nodige positieve gevallen heeft geleid.

Voetbal: Willem II verlengt contract Lewis niet

19.33 uur; Willem II zal het aflopende contract met Fernando Lewis niet verlengen. De verdediger vertrekt daardoor na drie seizoenen bij de eredivisieclub uit Tilburg. Lewis speelde 64 wedstrijden voor de Tricolores.

In augustus 2017 debuteerde Lewis als basisspeler bij Willem II. Hij was kort daarvoor transfervrij overgekomen van AZ.

Algemeen: Frankrijk verlengt verbod op sportevenementen tot 21 juni

18.18 uur: In Frankrijk mogen in elk geval tot 21 juni nog geen belangrijke sportevenementen worden gehouden. Dat heeft premier Edouard Philippe gezegd.

Eerder al besloot Frankrijk als eerste van de ’grote’ voetballanden in Europa het seizoen in Ligue 1 niet meer te hervatten en Paris Saint-Germain tot kampioen uit te roepen. In het land staan voor later in het jaar nog wel grote sportevenementen op het programma, zoals de Ronde van Frankrijk in het wielrennen en Roland Garros in het tennis.

Voetbal: EK-kwalificatie Leeuwinnen in september verder

15.59 uur: De Nederlandse voetbalsters kennen de data waarop ze dit jaar nog in actie moeten komen in de kwalificatiereeks voor het EK voetbal. Mits de coronacrisis het toelaat speelt de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman op 18 september uit tegen Rusland. Die wedstrijd stond al voor die datum gepland.

In april had Nederland moeten aantreden tegen Kosovo en Estland, maar die duels werden vanwege de uitbraak van het coronavirus niet gespeeld. Nu staat de thuiswedstrijd tegen Estland gepland voor 23 oktober, vier dagen later gaat Oranje op bezoek bij Kosovo. Met de thuiswedstrijd tegen Kosovo op 1 december wordt de kwalificatie afgesloten.

Het EK in Engeland is vanwege de verschuivingen op de sportkalender met een jaar verplaatst naar de zomer van 2022. Oranje, titelverdediger en de nummer 2 van het WK in 2019, kan deelname nauwelijks nog mislopen. Oranje is in groep A koploper met achttien punten uit zes duels.

Voetbal: Van den Berg verlaat Valencia

15.15 uur: Voetbalster Mandy van den Berg verlaat de Spaanse club Valencia. De voormalige aanvoerster van Oranje speelde bijna 2,5 jaar bij Valencia. „Het is tijd, tijd om te gaan, tijd voor iets nieuws”, zegt de 29-jarige Westlandse.

Van den Berg verhuisde begin 2018 naar Spanje, na een mislukt avontuur bij de Engelse club Reading. Enkele maanden daarvoor had ze afscheid genomen van Oranje. Van den Berg, die 90 interlands speelde, besloot zich niet langer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg nadat ze tijdens het gewonnen EK in eigen land haar basisplaats was kwijtgeraakt. De verdedigster staat inmiddels weer open voor een terugkeer, maar bondscoach Sarina Wiegman heeft haar niet nodig. Ze ontbrak vorig jaar op het WK, waar Oranje de finale haalde.

Van den Berg speelde eerder voor onder meer ADO Den Haag en Liverpool.

Atletiek: Oud-atletiekbaas Diack op 8 juni voor de rechter

14.22 uur: Het proces tegen voormalig IAAF-voorzitter Lamine Diack gaat op 8 juni in Parijs van start. De 86-jarige Senegalees was van 1999 tot 2015 voorzitter van de internationale atletiekfederatie. Hij staat terecht voor fraude en witwassen. Het proces zou eerder in januari beginnen, maar werd toen uitgesteld nadat Senegal onverwacht met nieuwe onderzoeksresultaten was gekomen.

Die resultaten waren door de onderzoeksrechter in Parijs al in 2016 aangevraagd, maar de verantwoordelijken in Dakar hadden nooit eerder gereageerd. Het gaat onder meer om een verhoor van Papa Massata Diack, de zoon van Lamine Diack die sinds het begin van het onderzoek naar zijn vader naar Senegal vluchtte en nooit op de vragen van justitie antwoord gaf.

Justitie in Frankrijk deed vier jaar onderzoek naar betalingen van meer dan 3 miljoen euro die Diack zou hebben ontvangen voor het verdoezelen van positieve dopingtests van met name Russische atleten. Zijn zoon, die ook werkzaam was voor de IAAF, is medeverdachte. Ook zou Diack als lid van het Internationaal Olympisch Comité geld hebben aangenomen om voor Tokio te stemmen als locatie voor de Spelen van 2020, inmiddels 2021.

Voetbal: Na ex-PSV’er Farfan nog vier besmettingen bij Lokomotiv Moskou

14.08 uur: De Russische voetbalclub Lokomotiv Moskou heeft vier nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Het gaat om de spelers Dmitri Barinov, Anton Kotsjenkov, Timoer Soeleimanov en Roman Toegarev. Zij vertonen geen ziekteverschijnselen en bevinden zich in thuisquarantaine, zo meldt de club uit de Russische hoofdstad.

De diagnose volgt op een eerdere positieve testuitslag bij oud-PSV’er Jefferson Farfan, die dit seizoen vanwege een knieblessure nog niet in actie kwam voor Lokomotiv. De andere spelers zijn donderdag afgereisd voor een trainingskamp buiten Moskou om zich voor te bereiden op het vervolg van het seizoen. Het is de bedoeling dat de Russische competitie op 21 juni weer verdergaat. Lokomotiv staat tweede na 22 speelronden, met 9 punten achterstand op leider Zenit.

Voetbal: Atlético met zorgen op weg naar hervatting La Liga

11:20 uur Voor Atlético Madrid loopt de voorbereiding op de hervatting van de Spaanse voetbalcompetitie niet bepaald voorspoedig. Nadat de club maandag de Portugese sterspeler João Félix met een knieblessure zag afhaken, heeft nu Ángel Correa een MRI-scan moeten ondergaan nadat hij tijdens een training voortijdig naar de kant moest.

De club uit de Spaanse hoofdstad spreekt van een spierblessure aan het been en meldt niet hoelang Correa eruit ligt. Atlético Madrid heeft beide aanvallers hard nodig wanneer het, bij de hervatting van de Spaanse competitie, op jacht gaat naar een plaats die recht geeft op deelname aan de Champions League.

Voetbal: Australië gaat competitie in juli hervatten

11:19 uur De Australische voetbalcompetitie wordt hervat. Het is de bedoeling dat de spelers van de elf clubs uit de A-League komende maand weer beginnen met trainen. De competitie zou dan half juli weer verder moeten gaan.

De A-League werd eind maart stilgelegd, nadat daarvoor al enkele wedstrijden waren uitgesteld vanwege het coronavirus. Gertjan Verbeek, de Nederlandse trainer van Adelaide United, leverde in april zijn contract in vanwege alle onduidelijkheid over een mogelijk vervolg van de competitie. Adelaide United staat op de zevende plaats in de A-League. De vrees bestaat dat clubs dreigen te verdwijnen als de competitie niet wordt afgemaakt, omdat ze dan tv-inkomsten mislopen.