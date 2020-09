Erling Haaland opent jacht op John Carew

In het Nations League-duel met Oostenrijk maakte Haaland zo’n 25 minuten voor tijd de aansluitingstreffer. Het was echter niet genoeg om Noorwegen de winst te bezorgen (1-2). Oostenrijk ging met de drie punten in de tas weer richting de Alpen.

De Noor weet op vrijwel elk podium snel en gemakkelijk het net te vinden. Aan het begin van vorig seizoen maakte Haaland zijn debuut in de Champions League namens Red Bull Salzburg. Hij liet direct zien het niveau aan te kunnen. In de zes groepsduels scoorde hij acht keer(!).

Vervolgens maakte Haaland in de winterstop de overstap naar Borussia Dortmund. Voor de Duitse club debuteerde hij met een hattrick, na een invalbeurt van slechts 34 minuten. In zijn CL-debuut voor de Duitsers scoorde hij ook direct. Twee keer zelfs, in de achtste finale tegen Paris Saint-Germain. In achttien optredens voor BvB scoorde Haaland zestien keer.

En nu heeft de pas 20-jarige Noor ook zijn rekening geopend voor de nationale ploeg. In zijn derde interland staat de teller op één. Haaland heeft inmiddels op elk niveau laten zien gemakkelijk te kunnen scoren, maar of hij ooit topscorer aller tijden wordt van Noorwegen blijft natuurlijk de vraag. Die eretitel is voorlopig nog in bezit van John Carew, de lange sluwe spits die - tussen 1998 en 2011 - in 91 optredens tot 24 goals kwam.