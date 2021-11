Novak Djokovic verslaat Daniil Medvedev in finale masterstoernooi Parijs

Djokovic herstelde zich in Parijs van het verlies in de eerste set door een break te pakken in set twee. Op 5-3 overleefde hij op eigen service verschillende breakpoints in een lange game en trok de stand gelijk. In de derde set brak hij de Rus op 2-2 en die voorsprong gaf hij niet meer uit handen.

Nadat hij een dubbele break had gepakt serveerde Djokovic voor de titel in Parijs, maar Medvedev richtte zich nog een keer op en brak terug naar 5-3. Op een breakpoint op de opslag van de Rus benutte Djokovic alsnog zijn eerste matchpoint.

US Open

Medvedev had Djokovic geklopt in hun laatste treffen, de finale van de US Open in New York. De Rus won daarmee zijn eerste grandslamtitel. De 34-jarige Serviër had eerder dit jaar de finale van de Australian Open wel gewonnen door de Rus te verslaan. De zege op de masters van Parijs is zijn vijfde toernooioverwinning van dit jaar. Hij won dit jaar ook Roland Garros en Wimbledon.

Djokovic had zich zaterdag met het bereiken van de finale verzekerd van de eerste plaats op de wereldranglijst aan het einde van het seizoen. Door voor de zevende keer het jaar af te sluiten als de nummer 1 van de wereld is hij alleen recordhouder. Pete Sampras was hiervoor net als de Serviër zes keer de beste aan het eind van het tennisseizoen.