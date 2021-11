Novak Djokovic verslaat Daniil Medvedev in Parijs: ’Geen revanche voor kalender-slam’

Djokovic herstelde zich in Parijs van het verlies in de eerste set door een break te pakken in set twee. Op 5-3 overleefde hij op eigen service verschillende breakpoints in een lange game en trok de stand gelijk. In de derde set brak hij de Rus op 2-2 en die voorsprong gaf hij niet meer uit handen.

Nadat hij een dubbele break had gepakt serveerde Djokovic voor de titel in Parijs, maar Medvedev richtte zich nog een keer op en brak terug naar 5-3. Op een breakpoint op de opslag van de Rus benutte Djokovic alsnog zijn eerste matchpoint.

US Open

Medvedev had Djokovic geklopt in hun laatste treffen, de finale van de US Open in New York. De Rus won daarmee zijn eerste grandslamtitel. Zijn 37e masterstitel was echter geen revanche. „Om eerlijk te zijn had ik dat hoofdstuk al gesloten. Ik heb niet dagenlang gebaald omdat ik die ’kalender-slam’ niet heb gehaald”, zei hij over zijn mislukte missie om alle vier de grandslamtoernooien in één jaar te winnen.

De Servische nummer 1 van de wereld zei dat hij opgelucht was dat het grandslamseizoen erop zat. „Ik voelde een geweldige druk, meer dan ik ooit in mijn leven had gehad.” Djokovic won dit jaar de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon, maar verloor de finale van de US Open van Medvedev.

„Er is veel meer om positief over te zijn dan om naar de negatieve zaken te kijken. Het was een geweldige ervaring en ik ben heel tevreden met de hoe ik speelde op de grand slams. Drie titels en een finale”, zei Djokovic, die het jaar voor de zevende keer afsluit als de nummer 1 van de wereld en daarmee alleen recordhouder is. „Het is zeker een doel, om aan te tonen dat ik alle records kan breken”, gaf hij aan. „Ik houd ervan om records te breken en ben heel gemotiveerd om door te gaan.”