Geen Tour voor Impey en Coquard na coronabesmettingen

Woensdag was de Israëlische renner Omer Goldstein al vervangen door de Canadees Guillaume Boivin. Goldstein was in nauw contact geweest met een met corona besmet persoon. Toen werd al bekend dat dat ook voor Impey gold. De sprinter zou pas donderdag worden ingevlogen naar Kopenhagen, mits hij een negatief testresultaat zou hebben. Dat bleek een dag later niet het geval.

Superblij

„Ik ben superblij dat ik de kans krijg om mijn tweede Tour te rijden, hoewel ik het sneu vindt voor mijn ploeggenoten die er niet bij kunnen zijn”, reageerde Niv op zijn late uitverkiezing.

AG2R-Citroën had beter nieuws. De Luxemburger Bob Jungels kan starten. Na een „lichtjes positieve” test op woensdag bleek hij donderdag geen coronabesmetting te hebben. De Belg Greg Van Avermaet zat al klaar om hem te vervangen, maar moet nu vrijwel zeker thuisblijven.

Franse sprinter Coquard mist Tour vanwege coronabesmetting

De Franse sprinter Bryan Coquard mist de Tour de France vanwege een positieve coronatest. De 30-jarige kopman van Cofidis is al de zesde renner die in de aanloop naar de Tourstart van vrijdag in Kopenhagen positief test. Eerder overkwam dat Tim Declercq (Quick-Step Alpha Vinyl), Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Samuele Battistella (Astana), Omer Goldstein en dus Daryl Impey (beiden Israel-Premier Tech).

Coquard boekte dit jaar twee ritzeges in Franse etappekoersen. Recentelijk eindigde hij in de Ronde van Zwitserland een keer als tweede. De Fransman hoopte in zijn zesde Tour voor het eerst een etappe te winnen. Vanwege corona kan hij echter niet meedoen. De sprinter wordt vervangen door zijn 35-jarige landgenoot Pierre-Luc Périchon.