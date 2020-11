’Maradona’s arts Luque beschuldigd van onopzettelijke doodslag’

Zondagochtend doorzocht de Argentijnse politie het huis en kantoor van Luque. Dat meldden verschillende Argentijnse media.

„Ik heb mijn best gedaan voor Diego tot de laatste minuut”, reageert Luque bij nieuwszender C5N. „Ik sta volledig ter beschikking van Justitie.”

De arts was de afgelopen maanden verantwoordelijk voor de gezondheidstoestand van ’Pluisje’, en verwijderde begin november nog een bloedprop uit de hersenen van Maradona. De huiszoeking bij de arts is onderdeel van het onderzoek naar eventuele ongeregeldheden bij het overlijden van Maradona, afgelopen woensdag als gevolg van een hartaanval.

Enkele getuigenverklaringen uit Maradona’s omgeving spreken over een ruzie tussen de oud-voetballer en Luque, tijdens het aanvankelijke herstel van de hersenoperatie. De Argentijnse voetbalheld verbleef in een huis in een bewaakte woonwijk ten noorden van Buenos Aires. Daar stierf Maradona op 60-jarige leeftijd.