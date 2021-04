Voetbal

Europa League voor Ajax voorbij na 1-1 in Rome

Voor Ajax is het Europees avontuur dit seizoen voorbij. De ploeg van Erik ten Hag kwam in het uitduel met AS Roma donderdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Na de nederlaag (2-1) van vorige week in de Johan Cruijff ArenA was dat niet voldoende voor een plek in de halve finales van de Europa ...