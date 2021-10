Dafne Schippers kiest voor nieuwe trainer

Thunnissen bevestigt de samenwerking. „We gaan de komende zes maanden kijken of we Dafne weer wedstrijdfit kunnen krijgen. Voorlopig doet ze dat vooral op het gebied van krachttraining, en na verloop van tijd gaan we het lopen er weer in integreren.”

Thunnissen is al jarenlang sprint- en hordetrainer en was ook bondscoach estafette 4x100 meter, waarmee hij succes boekte, waaronder een bronzen medaille op de WK Atletiek in 2003 in Parijs met de mannen estafette.