Dafne Schippers kiest voor nieuwe trainer Wigert Thunnissen

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter gaat bij een andere ervaren coach, Wigert Thunnissen trainen om weer fit te worden. Thunnissen bevestigt de samenwerking. „We gaan de komende zes maanden kijken of we Dafne weer wedstrijdfit kunnen krijgen. Voorlopig doet ze dat vooral op het gebied van krachttraining, en na verloop van tijd gaan we het lopen er weer in integreren.” Thunnissen is al jarenlang sprint- en hordetrainer en was ook bondscoach estafette 4x100 meter, waarmee hij succes boekte, waaronder een bronzen medaille op de WK Atletiek in 2003 in Parijs met de mannen estafette.

Bennema: ‘Beste oplossing voor iedereen’

Bart Bennema, bij wie Schippers eerder van 2008 tot 2016 trainde en ook weer sinds eind 2018 tot afgelopen zomer, constateert dat ‘het gewoon niet gelukt is’. ,,Er was altijd iets. De rug van Dafne heeft echt een grote rol gespeeld. We zijn meerdere keren opnieuw begonnen ermee, maar het werkte niet, en ik denk dat dit echt wel wat gedaan heeft met het zelfvertrouwen en de motivatie. Het gekke was dat er wel momenten waren dat het goed leek te gaan. Na een tijd proberen was het wel even klaar. Het is sowieso door corona nog een jaar langer geweest. Ik denk dat dit de beste oplossing is voor iedereen.” Schippers neemt na 2016 nu dus voor de tweede maal afscheid van Bennema, onder wie ze haar grootste successen beleefde, waaronder de fenomenale 200 meter tijdens de wereldkampioenschappen atletiek van 2015 in Peking in 21.63, nog altijd goed voor een van beste tijden wereldwijd ooit op deze afstand.

Van Commenee: ‘Kregen Dafne niet aan de praat’

Hoofdcoach Charles van Commenee van de Atletiekunie geeft aan dat Schippers lid blijft van de selectie van de Atletiekunie. ,,Dafne zal gebruik blijven maken van de services van de brede staf.” Hij legt ook de keuze voor Thunnissen uit. ,,We hebben met de hele staf geprobeerd Dafne weer aan de praat te krijgen na de periode bij Rana Reider, maar helaas zonder het gewenste succes. Met Dafne zijn opties besproken om te kijken of een nog niet eerder geprobeerde benadering wel aanslaat. Daar is vooralsnog de combinatie het Arnhemse krachtsportcentrum We Lift en Wigert uitgekomen. We hopen natuurlijk dat de nieuwe benadering zo aan gaat slaan dat we de oude Dafne weer gaan zien.”