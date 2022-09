Rijdt wereldkampioen Evenepoel volgend jaar wel de Tour de France?

De 22-jarige Evenepoel won na de Ronde van Spanje zondag na een indrukwekkende solo ook de wegwedstrijd bij de WK in Australië. Voor Lefevere is dat nog geen reden om direct af te wijken van het plan om Evenepoel pas in 2025 naar de Tour te sturen.

„We gaan wachten tot de rook om onze hoofden is verdwenen om beslissingen te nemen”, zei de teambaas tegen Sporza. „We gaan met een paar verstandige mensen aan tafel zitten en bekijken of we een stap moeten overslaan of niet. Want stel dat Evenepoel naar de Tour gaat en het valt niet mee, dan staat iedereen weer klaar om hem neer te schieten. Als winnaar van de Ronde van Spanje en met die trui om zijn schouders kan hij het zich eigenlijk niet permitteren om af te gaan.”

Evenepoel haalde vorig jaar bij zijn debuut in de Giro het einde niet. In de Ronde van Spanje was hij onlangs echter ongenaakbaar. De oud-voetballer van Anderlecht en PSV schreef twee etappes op zijn naam en werd de eerste Belgische winnaar van een grote ronde in 44 jaar. De vraag is nu wanneer Evenepoel, die al zo vaak werd vergeleken met vijfvoudig Tour-winnaar Eddy Merckx, voor het eerst de Ronde van Frankrijk gaat rijden. Als wereldkampioen mag hij tot aan de volgende WK de regenboogtrui dragen.