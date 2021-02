Willem II en ADO Den Haag schieten niets op met gelijkspel in kelderkraker

De eerste helft had alles weg van een degradatiewedstrijd, met welgeteld nul schoten op doel. De eerste 45 minuten kenmerkten zich door drie momenten, waarbij scheidsrechter Siemen Mulder een hoofdrol vertolkte. In de 18e minuut leek Willem II op 1-0 te komen. Wesley Spieringhs kopte uit een corner de bal tegen de touwen, maar Mulder en de VAR besloten dat ADO-keeper Martin Fraisl gehinderd zou zijn op de doellijn.

In de 39e minuut had ADO wellicht in het persoon van Ricardo Kishna een strafschop moeten krijgen, toen hij neerging binnen de zestienmeter en geraakt leek te worden. Weer besloten Mulder en de VAR anders. Twee minuten later moest de ploeg van trainer Ruud Brood met tien man verder, toen Tomislav Gomelt totaal onnodig een tegenstander van achteren tackelde.

Siemen Mulder Ⓒ ANP/HH

Strafschoppen en rode kaart

Direct na rust werd de rampspoed nog erger voor ADO. Spieringhs kreeg een harde schouderduw van Michiel Kramer en arbiter Mulder wees naar de stip. Invaller Mike Tresor ging achter de bal staan en schoot raak: 1-0.

Ook in minuut 60 was leidsman Mulder zeker van zijn zaak, maar nu wees hij aan de andere kant naar de stip. Kramer controleerde de bal niet goed, waar aanvoerder Jordens Peters de bal vervolgens ongecontroleerd probeerde weg te werken, maar alleen de ADO-spits raakte. Shaquille Pinas had geen moeite met dit klusje: 1-1.

Schamel puntje

Het was sowieso niet de wedstrijd van Peters, want in de 75e minuut stonden beide teams met tien man op het veld, toen hij zijn tweede gele en dus rode kaart pakte. Hij leek voor de bal te gaan, maar Mulder besloot wederom anders. Beide elftallen stonden nu met een man minder op het veld. Willem II en ADO konden hierna allebei geen vuist meer maken, maar schieten weinig op met een schamel puntje.

Willem II staat nu na 23 wedstrijden 16e in de Eredivisie, met acht punten achterstand op de veilige 15e plek (RKC Waalwijk). ADO heeft evenveel punten, maar een minder doelsaldo. FC Emmen staat 18e, op vijf punten van deze twee ploegen.

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie