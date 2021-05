NEC Nijmegen keert terug in de Eredivisie

Gesterkt door 2500 fans was NAC de ploeg die in de openingsfase het initiatief nam en een keer gevaarlijk was via een ingestudeerde vrije trap. Ook Marouan Azarkan was snel dreigend, wat binnen vijf minuten al het eerste opstootje tot gevolg had. Na dik tien minuten kreeg Jordy Bruijn voor NEC een vrije schietkans net buiten het strafschopgebied, maar zijn poging vloog ruim naast.

Het meeste vuurwerk vond overigens plaats buiten het stadion, waar fans van de thuisploeg hoorbaar het een na het andere stuk vuurwerk afstaken. Net toen die storm aan geluid langzaam ging liggen, knokte NEC zich beter in de wedstrijd. Eerst had Nick Olij alle moeite met een schot van Jonathan Okita en even later zat de doelman volledig mis bij een goed aangesneden vrije trap. Verdediger Cas Odenthal profiteerde en knikte de bal in het lege doel.

NAC had kort erop gelijk kunnen maken, toen Kaj de Rooij werd gevonden met een fraaie voorzet van Azarkan. Hij knikte de bal geheel vrijstaand net over de goal. Even later schoot Azarkan zelf de bal over de kruising heen, na goed werk van Lex Immers. Verder hield NEC de burelen aardig gesloten en was het voor rust nog een keer gevaarlijk, maar Okita krulde de bal net naast.

Druk zonder grote kansen

In de eerste fase van de tweede helft lag de wedstrijd meer stil, dan dat er gevoetbald werd. NEC scoorde al snel twee gele kaarten voor stevige overtredingen, waarmee het liet zien als te willen geven in de tweede helft. De druk van de Noord-Brabanders was bij vlagen aanzienlijk, maar tot grote kansen leidde dat niet. Na twintig minuten was er de eerste serieuze poging, maar Mounir El Allouchi vond de vuisten van Mattijs Branderhorst.

Twintig minuten voor tijd was er dan een echte kans en direct was het ook raak. De ingevallen Sydney van Hooijdonk tikte binnen na een uitstekende actie en voorzet van Robin Schouten. NAC bleef de betere partij, al toonde NEC zich wel iets vaker en dacht het via Bruijn ook nog recht te hebben op een strafschop. Bruijn schoot even later een paar metertjes naast.

Het een voorbode voor wat zou volgen, want NEC werd in de slotfase langzaam sterker en sterker. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd was het Okita, die met een vrije voetbeweging een voorzet tot in de verre hoek verlengde. NAC had enkel nog de blessuretijd om te reageren en dat bleek te weinig.