Hazard sprak nog niet over toekomst met PSV en Dortmund: ’De bedoeling was zes maanden’

„Ik ben hier naar toe gekomen om meer speelminuten te krijgen”, aldus Hazard. „Ik heb een beetje pech gehad. In mijn eerste wedstrijd heb ik gescoord (tegen Feyenoord, red.). Daarna heb ik een blessure van een maand gehad. Toen ik hersteld was, speelde het team goed en het was niet gemakkelijk om erin te komen. Op het moment dat de coach een beroep op me heeft gedaan, zoals in de bekerfinale, heb ik mijn uiterste best gedaan. Het hoort er allemaal bij, ook de blessures.”

Hazard zal normaal gesproken na dit seizoen terugkeren naar Borussia Dortmund, waar hij een doorlopend contract heeft en een salaris verdient, dat hij in Eindhoven nooit zou kunnen verdienen. „Ik heb nog niet over mijn toekomst gesproken. Met beide clubs niet. Het was vanaf het begin de bedoeling dat het voor zes maanden zou zijn en dat ik dan terug zou gaan naar Dortmund. Ik focus me nu op de laatste twee wedstrijden van het seizoen en daarna ga ik praten. Dan zal ik een beslissing nemen.”

Een beetje kampioen

Zijn eigenlijke werkgever Borussia Dortmund is nog verwikkeld in een spannende titelrace met Bayern München. De Duitser Rekordmeister heeft met nog twee duels te gaan één punt voorsprong op Dortmund. „Ik hoop dat Dortmund kampioen wordt, want dan ben ik nog een beetje kampioen. Bayern moet punten verliezen. Ze moeten nog wel tegen Leipzig. We gaan het zien”, aldus de aanvaller.

Dit lijkt hét jaar voor Dortmund om de hegemonie van Bayern te doorbreken gezien alle strubbelingen in München. „Dat zeggen we elk jaar, maar ze winnen tot nu toe elke keer. Er komt een moment, dat ze geen kampioen worden. Ik hoop dat dat dit jaar is, maar er zijn nog maar twee wedstrijden te gaan”, aldus Hazard, die ziet dat Donyell Malen in een topvorm verkeert. De ex-PSV’er heeft negen goals gemaakt en vijf assists verzorgd in de laatste acht Bundesligaduels van Dortmund. „Hij is in topvorm. We wisten allemaal, toen hij kwam, dat hij een fantastische speler is. Maar hij heeft tijd nodig gehad om zich aan te passen.”

Tegen Fortuna kwam Hazard als invaller in het veld, maar kon hij niet het verschil maken. „Het was niet onze beste wedstrijd. Het is natuurlijk aan het einde van het seizoen. We zijn ook een beetje moe. Maar het moet wel beter, al is het belangrijkste dat we gewonnen hebben, want we zijn nu dicht bij tweede worden. Als we tweede worden hebben we denk ik toch een goed seizoen.”

Ook Hazard had complimenten in petto voor Xavi Simons die met een schitterend schot in de bovenhoek matchwinner werd tegen Fortuna. „Hij heeft veel goals gemaakt. Op dit moment is hij de belangrijkste speler. Hij speelt heel goed dit seizoen en heeft een grote toekomst voor zich, als hij hard blijft werken. Ik denk zeker dat hij dat blijft doen, want hij heeft ook een goede mentaliteit en hij wil het team elke wedstrijd helpen met goals en assists. Het is fijn om met hem samen te spelen. Hij is een intelligente speler in het veld.”