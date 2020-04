Italiaanse bond hoopt in mei weer te beginnen met voetballen

In de Serie A, de hoogste competitie in Italië, werd op 9 maart voor het laatst gevoetbald. Het coronavirus had toen zeker in het noorden van het land al flink om zich heen gegrepen. Italië was een tijdje het land met de meeste doden in de wereld. Bijna 20.000 mensen bezweken al aan het longvirus. Alleen in de Verenigde Staten zijn het er inmiddels meer.

Ook heel wat voetballers zijn besmet geraakt, onder wie Paulo Dybala, Blaise Matuidi en Daniele Rugani van landskampioen Juventus. De meeste clubs in de Serie A moeten nog twaalf wedstrijden spelen.

„Zodra de omstandigheden dat toelaten, zullen we de competitie uitspelen”, zei de bondsvoorzitter. „Binnenkort hebben we een vergadering, daarna zullen we de procedures communiceren. We testen eerst of de spelers niet besmet zijn en dan kunnen we hopelijk begin mei de training hervatten. We hebben geen deadline voor dit seizoen, maar het doel is om de competitie uit te spelen.” Lang niet alle clubs delen dat streven van Gravina. Zo vinden Sampdoria, Torino en Brescia dat de competitie direct moet worden beëindigd.