Kelly: ’Iniesta en Xavi mijn inspiratie’

Liam Kelly heeft al een beeld van de Eredivisie: „Ik heb altijd veel voetbal van het vasteland gekeken.” Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

SCHEFFAU AM WILDEN KAISER - Als Chelsea-fan is Frank Lampard altijd zijn grote idool geweest, maar de meest inspirerende voorbeelden voor de nieuwe Feyenoord-middenvelder Liam Kelly zijn Xavi en Iniesta. „Zij zijn in mijn ogen twee van de beste middenvelders ter wereld in de afgelopen tien, vijftien jaar. Hun spel op het hoogste niveau heeft mij laten zien dat er voor kleinere gasten ook ruimte is in de top van het voetbal”, aldus de slechts 1,63 meter grote Kelly.