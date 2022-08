De Telegraaf start vechtsportpodcast: van Glory tot UFC

Door onze Telesportredactie

Ⓒ Redactie Verrijking

De Telegraaf is begonnen met een nieuwe vechtsportpodcast: De Rechtse Directe. Presentator Wilson Boldewijn en vechtsportverslaggever Lars van Soest gaan om de week met een bekende gast in op zijn of haar leven in de vechtsportwereld en bespreken het laatste nieuws. Alles komt voorbij: van Glory tot UFC en van Bellator tot boksen. Met natuurlijk volop aandacht voor sterren als Rico Verhoeven, Badr Hari en Alistair Overeem.