Parsons: ’Communicatie was niet altijd optimaal’

Dat zei hij tegenover de NOS. „De eerste helft waren we onszelf niet. Er stonden natuurlijk een paar andere spelers in dan in de vorige wedstrijd, en de communicatie was niet altijd even optimaal”, had de bondscoach gezien. „Frankrijk stond wel goed en ze waren de eerste helft ontzettend gevaarlijk. Dat we met met 0-0 de rust haalden, hadden we te danken aan Stefanie van der Gragt en keeper Daphne van Domselaar, die beiden een aantal keer uitstekend redding brachten.”

’Viel verkeerd’

De tweede helft zag Parsons een ander Oranje. „We hadden meer grip op Frankrijk en waren vaster aan de bal. Met het bereiken van de verlenging kregen we een nieuw leven. We hadden er geloof in dat we konden scoren, maar helaas viel het net de verkeerde kant op voor ons. We wisten dat we in het toernooi moesten groeien en van elke wedstrijd zouden leren. Natuurlijk is de teleurstelling groot, maar ik ben ook blij met wat de jonge spelers hebben laten zien deze weken.”

Daarmee doelde Parsons onder meer op Kerstin Casparij (tegen Frankrijk verrassend basisspeler), Romée Leuchter, Victoria Pelova, Esmee Brugts en natuurlijk Van Domselaar. „Wat zij heeft laten zien, is buitengewoon. Ik denk dat er sinds de Duitse Nadine Angerer op het EK van 2013 geen keeper meer is geweest die zo overtuigend op een EK gekeept heeft. We hebben veel ervaren spelers die hun sporen al verdiend hebben, maar het is mooi om te zien dat de jeugd nu ook op de deur klopt en het op dit podium laat zien.”

