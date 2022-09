Afstraffing Rangers in aanloop naar Champions League-clash met Ajax

De ploeg van Van Bronckhorst komt volgende week naar Amsterdam voor de eerste groepswedstrijd in de Champions League, woensdag tegen Ajax. Rangers rekende in de play-offs af met PSV.

De Israëliër Liel Abada opende al in de 8e minuut de score op Celtic Park, ingeleid door een snel genomen inworp. Tot frustratie van Van Bronckhorst liet Rangers zich na een half uur opnieuw verrassen toen Celtic een vrije trap snel nam. De Portugees Jota rondde het af met een fraai lobje over keeper Jon McLaughlin van Rangers. Abada schoot in de 40e minuut door de benen van McLaughlin de 3-0 binnen, weer ingeleid door een inworp aan de linkerkant van het veld. In de slotfase van de tweede helft maakte David Turnbull met de vierde treffer de nederlaag nog gevoeliger voor Rangers.