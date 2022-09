Van Bronckhorst neemt afstraffing tegen Celtic ’op de kin’ in aanloop naar clash met Ajax

De ploeg van Van Bronckhorst komt volgende week naar Amsterdam voor de eerste groepswedstrijd in de Champions League, woensdag tegen Ajax. Rangers rekende in de play-offs af met PSV.

De Israëliër Liel Abada opende al in de 8e minuut de score op Celtic Park, ingeleid door een snel genomen inworp. Tot frustratie van Van Bronckhorst liet Rangers zich na een half uur opnieuw verrassen toen Celtic een vrije trap snel nam. De Portugees Jota rondde het af met een fraai lobje over keeper Jon McLaughlin van Rangers. Abada schoot in de 40e minuut door de benen van McLaughlin de 3-0 binnen, weer ingeleid door een inworp aan de linkerkant van het veld. In de slotfase van de tweede helft maakte David Turnbull met de vierde treffer de nederlaag nog gevoeliger voor Rangers.

Giovanni van Bronckhorst

Van Bronckhorst hoopt dat zijn ploeg woensdag in de uitwedstrijd tegen Ajax niet dezelfde fouten begaat. „Ik ben erg teleurgesteld in de manier waarop we hebben gespeeld, zeker in de eerste helft”, zei Van Bronckhorst, vier dagen voor het duel in de Champions League in Amsterdam. „We wisten dat ze gevaarlijk zouden zijn uit standaardsituaties, maar we waren niet alert genoeg. We hebben drie doelpunten weggegeven.”

„Het voelt niet goed als je zo verliest, zeker niet wedstrijden als deze. Dit was niet de wedstrijd zoals we die voor de club en de fans hadden willen afleveren. We hebben weer een grote wedstrijd woensdag, maar we moeten nu even de teleurstelling voelen. Dit is een moment dat je op de kin moet nemen en waarvan je moet leren. Daarna kunnen we verder gaan en ik kijk uit naar woensdag.”

Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint woensdag om 21.00 uur.

Bekijk ook: LIVE Ajax neemt riante voorsprong tegen Cambuur

Liverpool

Ook Liverpool, naast Rangers en Napoli de andere tegenstander van Ajax in de Champions League, liet zaterdag punten liggen. Op Goodison Park kwamen Everton en de ploeg van Virgil van Dijk niet tot scoren: 0-0. Voor Liverpool, over anderhalve week tegenstander van Ajax in de Champions League, is het al weer het derde gelijkspel van dit seizoen. Het team van trainer Jürgen Klopp heeft na zes duels 9 punten.

Liverpool, met verdediger Virgil van Dijk in de basis, kon een zege goed gebruiken na de moeizame start in de Premier League. Uit de eerste drie duels haalde de ploeg van Klopp maar 2 punten. Daarna herstelde Liverpool zich met zeges op Bournemouth en Newcastle United.

Op Goodison Park waren er weinig kansen in de eerste helft. Tom Davies schoot op de paal namens Everton. Liverpool deed dat vlak voor rust toen doelman Jordan Pickford een schot van Darwin Núñez op de lat tikte. Kort daarop raakte Luis Díaz de paal.

In de tweede helft zette Liverpool meer druk, maar leek Everton ineens te scoren. De treffer van Conor Coady werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Liverpool-doelman Alisson redde in de slotfase nog op een schot van invaller Dwight McNeil. Aan de andere kan hield Pickford Roberto Firmino van scoren. Diep in blessuretijd redde de doelman een punt voor Everton door een schot van Mohamed Salah te keren.