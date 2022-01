Danny Makkelie leidt zondag Eredivisiekraker PSV-Ajax

Premium Voetbal

Vechtjas Robert Lewandowski jaagt opnieuw op ultiem Gerd Müller-record

Robert Lewandowski liep in 2021 volgens velen ten onrechte de Gouden Bal mis. De Pool was weliswaar terneergeslagen, maar lijkt er sportief gezien allerminst door van slag. Want in het nieuwe jaar gaat hij vrolijk door met waar hij goed in is: scoren. Tegen 1. FC Köln was hij dit weekend alweer goed...