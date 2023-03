Feyenoorder Orkun Kökcü draagt aanvoerdersband met ’respect voor iedereen’: ’Past beter bij mij’

Ook reserve-aanvoerder Gernot Trauner steunt het initiatief. Zo geeft hij in een interview op het clubkanaal aan: ’Wij voetballers hebben het platform om ons uit te spreken tegen racisme en discriminatie van welke vorm dan ook. Ik vind het belangrijk dat we dat ook blijven doen.”

Trauner vindt dat in de acceptatie in de maatschappij ook de acceptatie moet zitten voor mensen die hun eigen manier kiezen om campagnes te ondersteunen. Daarbij heeft hij alle respect voor de wijze waarop Kökcü zich opstelt. „De voetbalkleedkamer is een mooi voorbeeld van hoe mensen met verschillende achtergronden samen kunnen leven en zelfs een hecht team kunnen vormen. Dat willen we graag uitdragen.”

Kökcü over aangepaste band

Feyenoord vraagt via alle clubplatformen aandacht voor het onderwerp en trainer Arne Slot draagt tijdens de uitwedstrijd tegen Ajax het One Love-speldje.

Maar de club begrijpt dat de focus bij de dit seizoen sterk spelende aanvoerder van Feyenoord, Kökcü, blijft liggen. Die zegt over zijn aangepaste band: „Op deze manier wil ik een bijdrage leveren aan de achterliggende boodschap van deze actie, namelijk een statement tegen racisme en discriminatie”, zo licht de aanvoerder van Feyenoord toe. „De tekst op onze aanvoerdersband, die ik ook zondag weer met trots zal dragen, dekt voor mij beter de lading en past bovendien beter bij mij.”

Bewustwording

De One Love-campagne is in 2020 gestart door de KNVB. Sindsdien wordt er op meerdere momenten in het voetbaljaar aandacht gevraagd voor verbinding middels de slogan ’Ons voetbal is voor iedereen’.

In het kader van de Internationale Dag tegen Racisme op 21 maart wordt tijdens Speelronde 26 opnieuw opgeroepen tot meer maatschappelijke bewustwording. De voetbalbond heeft clubs gevraagd om de boodschap te ondersteunen en daarbij benadrukt dat clubs en hun aanvoerders vrij zijn in welke mate ze de ter beschikking gestelde uitingen rondom One Love opvoeren.

Tadic en aanvoerdersband

Aanvoerder Dusan Tadic van Ajax draagt zondag in de topper tegen Feyenoord de speciale OneLove-band. Een woordvoerder laat weten dat de Amsterdamse club de actie van komend weekeinde in de voetballerij steunt.

„Dusan Tadic draagt komend weekend, net als de aanvoerders van onze andere teams, de OneLove-band. Ajax is uiteraard ook vóór verbinding en tegen racisme en alle vormen van discriminatie in de samenleving. Dus steunen wij de actie van de komende speelronde.”

De vorige OneLove-actie in het betaalde voetbal vond half oktober plaats, toen in de week van Coming Out Day. Kökcü en Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi weigerden toen de speciale band te dragen. Bij Feyenoord fungeerde Gernot Trauner tegen AZ eenmalig als captain en hij speelde wel met de OneLove-band. El Yaakoubi droeg in de uitwedstrijd tegen Ajax een witte band met daarop in zwarte letters het woord ’respect’.

Komend weekeinde vindt in het Nederlandse voetbal weer een OneLove-actie plaats, nu vanwege de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart. De KNVB hoopt dat zoveel mogelijk aanvoerders in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en ook het amateurvoetbal de speciale gekleurde band met het OneLove-logo willen dragen. „Het doel is niet dat iedere aanvoerder de band draagt. Maar hoe meer, hoe beter”, zei een woordvoerder van de KNVB eerder al.