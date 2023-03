Indrukwekkende gemengde aflossingsploeg grijpt goud op WK shorttrack

Het kwartet - bestaande uit Xandra Velzeboer, Suzanne Schulting, Jens van ’t Wout en Teun Boer - ging in de openingsfase mee in het spoor van olympisch kampioen China. Halverwege stak Van ’t Wout op het juiste moment er voorbij bij de Aziaten, waarna Velzeboer het tempo de lucht in gooide. China kwam in de laatste ronden nog wel een paar keer opzetten, maar kon niet meer passeren bij Schulting, Boer en Van ’t Wout.

Het was alweer de derde titel van het toernooi voor Velzeboer, die eerder al goud won op de 500 en 1000 meter. Schulting had al de winst op de 1500 meter opgeëist en zilver gewonnen op de 500 meter.

In de halve finale had Schulting rust genomen. De winnares van de 1500 meter nam een verdiende pauze nadat ze al drie onderdelen had afgewerkt. Zonder haar legden Velzeboer, Selma Poutsma, Van ’t Wout en Boer beslag op de tweede plaats, waardoor een plek de finale veilig werd gesteld.