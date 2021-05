Direct succes voor Racing Team Nederland

Nieuw dit jaar in het langeafstandskampioenschap van de FIA is dat er in die klasse een speciale, aparte categorie is voor teams met een zogeheten bronzen coureur. In die LMP2/ProAm-klasse kwam het team met Giedo van der Garde, Job van Uitert en Frits van Eerst het beste voor de dag tijdens de 6 Uur van Spa-Francorchamps.

De winst in de algehele LMP2-klasse ging naar United Autosports USA met Phil Hanson, Fabio Scherer en Filipe Albuquerque. Vlak achter Racing Team Nederland eindigde het Inter Europol Competition met Renger van der Zande daarin als vijfde.

Bij de Hypercars, de auto’s die de LMP1’s hebben vervangen, won Toyota met Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima en Brendon Hartley.