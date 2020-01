Faber blij met Hiddink en heeft Lammers bijna terug bij PSV

De 73-jarige oud-bondscoach is sinds begin dit jaar adviseur van de technische staf van de Eindhovenaren. Hiddink is twee tot drie dagen per week op trainingscomplex De Herdgang.

„Hij ziet de jongens hier bewegen. Hoe ze samenwerken, hoe ze communiceren. Wat hij ziet, wat hij voelt, dat soort ervaringen deelt hij met mij”, aldus interim-trainer Ernest Faber. „Guus spreekt af en toe met spelers. Hij is er goed in om voetballers van verschillende culturen met elkaar te laten samenwerken, daar heeft hij veel ervaring mee. Hij spreekt alle talen, daarmee deelt hij zijn bevindingen.”

Faber trainde de afgelopen weken, in Qatar en Eindhoven, met een grote groep. Bij de interim-trainer, die in december Mark van Bommel verving, kreeg iedereen een nieuwe kans. „Er zullen straks spelers teleurgesteld zijn, maar dat hoort er ook bij. Iedereen is hier professional en wordt goed beloond. Dat mag niet verzanden in er maar een beetje bijlopen.”

Sam Lammers

Sam Lammers is bijna klaar voor zijn rentree. De aanvaller is volledig hersteld van de zware knieblessure die hij eind juli opliep in de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal. Speelminuten tegen VVV-Venlo liggen zondag nog niet voor de hand. „Theoretisch kan het altijd. De vraag is wat wijsheid is. Dat moet ik nog even checken met de medische staf”, zei Faber. „Sam traint goed en oogt alsof hij al maanden fit is.” Donyell Malen, de eerste spits, is tot het einde van dit seizoen uitgeschakeld.

Jeroen Zoet

Faber vindt het begrijpelijk dat Jeroen Zoet de keuze heeft gemaakt om de tweede seizoenshelft bij FC Utrecht te gaan keepen. „Ik heb na het trainingskamp met Jeroen gesproken en heb uitgelegd wat de plannen waren en wat de bedoeling was. Hij kwam zelf met het verhaal over zijn toekomst naar het EK van komende zomer toe. Daar had hij zijn eigen ideeën over. Ik had graag gezien dat hij hier was gebleven, maar zeker Jeroen had daar een vrije keuze in”, aldus Faber, daarmee doelend op de staat van dienst van Zoet bij PSV.

