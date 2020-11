Corona dreigt financieel herstel Vitesse te verstoren

Pascal van Wijk

ARNHEM - Na het megaverlies van 16,5 miljoen euro over het seizoen 2018/2019 heeft Vitesse over het afgelopen seizoen betere cijfers geschreven, al gaat het nog altijd om een fors verlies van ruim 4 miljoen euro. Waar de coronacrisis over het afgelopen seizoen slechts een geringe financiële impact heeft gehad, omdat de NOW-regeling van de overheid het omzetverlies grotendeels heeft gecompenseerd, stevent Vitesse dit seizoen wel af op een coronaverlies van vele miljoenen euro’s.