Coronabesmetting kost Roest en Leerdam wereldbekerfinale

Roest eindigde afgelopen zondag bij het WK allround in het Noorse Hamar nog als tweede achter de Zweed Nils van der Poel. Voor en tijdens het toernooi liet de schaatser zich ook steeds testen op corona, maar die uitslagen waren negatief. De winnaar van olympisch zilver op de 5 en 10 kilometer, voelde zich echter niet helemaal fit en liet zich bij thuiskomst in Nederland opnieuw testen.

„Gezien het feit dat ik me zo voel en dat meerdere schaatsers uit onze ploeg en daarbuiten afgelopen week positief testten, komt dit voor mij niet als een verrassing”, aldus Roest. „Het verklaart misschien ook waarom ik het toernooi als zo zwaar heb ervaren.” Beau Snellink en Marcel Bosker, ploeggenoten van Roest, testten eerder positief.

Leerdam

Eerder was al bekend dat Jutta Leerdam niet deelneemt aan de finales van de wereldbeker in Heerenveen. Ze heeft net als Roest positief getest op corona. Leerdam werd vorige week in Hamar wereldkampioene sprint.

„Ik ben drie jaar heel voorzichtig geweest”, meldt ze op Instagram. „Maar net voor het einde van dit seizoen ben ik dan toch besmet. Geen finale dus voor mij. Ik had nog een keer willen vlammen voor een vol Thialf, maar helaas zit het er niet in.”