Eredivisie gaat zondag niet door vanwege de storm Ciara

De KNVB zegt die beslissing te hebben genomen na uitvoerig overleg met de clubs, gemeenten en politie. Wegens de verwachte weersomstandigheden kan de veiligheid van supporters en spelers niet worden gegarandeerd.

Voor zondag stonden er vier duels op de agenda. FC Utrecht en Ajax zouden vanaf 12.15 uur de voetbalmiddag openen. Gevolgd om 14.30 uur door Sparta - ADO Den Haag en AZ - Feyenoord. FC Emmen en FC Twente zouden om 16.45 uur aftrappen.

Eerder vandaag gaf het KNMI voor zondag in hele land code oranje af vanwege de storm die gepaard gaat met zeer zware windstoten. Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer, met risico op schade, letsel of veel overlast.

De KNVB zet ook een streep door het gehele amateurvoetbal van zondag.