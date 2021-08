De grenzeloze clubliefde van vermogende Marcel Boekhoorn: ’Hierom redde ik NEC’

Voetbal

Go Ahead Eagles kan rentree in Eredivisie niet opluisteren met overwinning, Heerenveen te sterk

De rentree van Go Ahead Eagles op het hoogste niveau is uitgedraaid op een teleurstelling voor de volksclub uit Deventer. SC Heerenveen was de sterkste in de eerste Eredivisiewedstrijd van het seizoen 2021/2022: 0-1.