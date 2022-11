Van Gaal speelt mind-game: ’Wereldkampioen worden gaat toch in je hoofd zitten’

Premium WK voetbal

Valentijn Driessen: ’Van Gaal moet leveren op WK’

Sinds de aanstelling van Louis van Gaal als bondscoach is het bij het Nederlands elftal de grote Louis van Gaal-show. Hij is de magneet die alles naar zich toetrekt. Het zegt iets over Van Gaals persoonlijkheid, trainerscapaciteiten en ego. En tegelijkertijd iets over het ontbreken van wereldtoppers...