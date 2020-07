Positieve stap Vincent van der Voort in ’ongemakkelijke setting’

Vincen van der Voort in opperste concentratie. Ⓒ PDC

Als de fysieke ongemakken achterwege blijven, dan is Vincent van der Voort voor alle wereldtoppers iemand om rekening mee te houden. Zo bleek ook maandagavond in Milton Keynes, waar ’The Dutch Destroyer’ voor een verrassing zorgde door Dave Chisnall te elimineren. Dat gebeurde in de eerste ronde van de World Matchplay onder bijzondere omstandigheden.