’Mighty Mike’ na oorvijg in Premier League ook op European Darts Open ten onder Gerwyn Price zit Michael van Gerwen voor tweede keer in 72 uur dwars

Door Robin Jongmans

Michael van Gerwen (rechts) verloor donderdag ook al van Gerwyn Price. Ⓒ PDC

Na de 6-1 nederlaag donderdagavond, in de finale van Premier League Night 8 in Newcastle, was Gerwyn Price nog geen 72 uur later opnieuw de grote boeman voor Michael van Gerwen. In de kwartfinale van het European Darts Open in Leverkusen werd het 6-4 voor de Welshman.