Price weerhoudt sensationele Van Duijvenbode op dramatische wijze van primeur

Price voltooide zo zijn ‘trilogie’, door drie Nederlanders op rij naar huis te sturen. Eerder moesten Michael van Gerwen en Danny Noppert eraan geloven. Maar na de sensationele zege van Van Duijvenbode in de halve finale, toen hij een 6-2 achterstand tegen Rob Cross omboog in een 7-6 overwinning, ging het publiek er in de arena in Leverkusen eens even goed voor zitten. Kon ‘Dolle Dirk’ ook de ontketende nummer vier van de wereld bedwingen?

Van Duijvenbode begon fenomenaal en gooide Price binnen no-time op een 1-3 achterstand. Maar waar de publiekslieveling uit ’s Gravenzande eerder veerkracht toonde, daar deed Price dit dunnetjes over. Hij ging over Van Duijvenbode heen (4-3), waarna de nummer elf van de wereld de achtervolging moest inzetten. De Nederlander liet vervolgens een kans om via dubbel 16 op 5-4 te komen liggen, waarna hij steeds moest blijven aanhaken bij Price. Van Duijvenbode ging bij 6-6 niet voor de 170-finish, maar zette hem weg op tops. Dat was geen probleem en in het zicht van de haven was daar een nieuwe voorsprong: 7-6.

De Nederlander kreeg twee pijlen voor de wedstrijd op dubbel 9, maar koos ervoor om eerst 2 te gooien en vervolgens voor dubbel 8 te gaan. Het plannetje mislukte en Price pakte het cadeautje gretig uit. Van Duijvenbode schudde veelzeggend het hoofd en was in de laatste leg geen schim meer van zichzelf. De hoofdprijs van 30.000 pond ging naar Price.

Michael van Gerwen

Voor Michael van Gerwen stopte het toernooi in de kwartfinale. Na de 6-1 nederlaag donderdagavond, in de finale van Premier League Night 8 in Newcastle, was Gerwyn Price nog geen 72 uur later opnieuw de grote boeman voor Mighty Mike. Het werd ditmaal 6-4 voor de Welshman.

Michael van Gerwen (rechts) verloor donderdag ook al van Gerwyn Price. Ⓒ PDC

,,Normaal gesproken is hij altijd heel bang voor mij’’, stelde Van Gerwen na de nederlaag in de finale afgelopen donderdagavond. Die tijden lijken voorbij. Gooide Price toen een gemiddelde van liefst 115, daar was hij met een gemiddelde van 106.3 opnieuw in topvorm tegen Mighty Mike. Van Gerwen kwam nog wel op sensationele wijze terug tot 4-3, toen hij een finish van 132 via twee keer bull’s eye en dubbel 16 uitgooide.

Van Gerwen versloeg eerder op de dag Dimitri Van den Bergh nog met 6-2 en stuurde op zaterdag Raymond van Barneveld vroegtijdig naar huis (6-4).

Price trof in de halve finale vervolgens Danny Noppert, die eerder op zondag Dave Chisnall met liefst 6-1 van het bord veegde. Price was ook voor de volgende Nederlander te sterk: 7-4. Dirk van Duijvenbode won zijn kwartfinale met 6-3 van Josh Rock en liet tegen Rob Cross een waanzinnig staaltje veerkracht zien. Maar een fenomenaal weekeinde kreeg niet de mooiste bekroning.