Price zit Van Gerwen wéér dwars, waanzinnige comeback Van Duijvenbode

,,Normaal gesproken is hij altijd heel bang voor mij’’, stelde Van Gerwen na de nederlaag in de finale afgelopen donderdagavond. Die tijden lijken voorbij. Gooide Price toen een gemiddelde van liefst 115, daar was hij met een gemiddelde van 106.3 opnieuw in topvorm tegen Mighty Mike. Van Gerwen kwam nog wel op sensationele wijze terug tot 4-3, toen hij een finish van 132 via twee keer bull’s eye en dubbel 16 uitgooide.

Van Gerwen versloeg eerder op de dag Dimitri Van den Bergh nog met 6-2 en stuurde op zaterdag Raymond van Barneveld nog vroegtijdig naar huis (6-4).

Price trof in de halve finale vervolgens Danny Noppert, die eerder vandaag Dave Chisnall met liefst 6-1 van het bord veegde. Price was ook voor de volgende Nederlander te sterk: 7-4.

Dirk van Duijvenbode won zijn kwartfinale met 6-3 van Josh Rock en liet tegen Rob Cross een waanzinnig staaltje veerkracht zien. Hij zette de arena in Leverkusen op zijn kop, door een 6-2 achterstand om te buigen in een 7-6 overwinning. Van Duijvenbode gooit zondagavond de eerste Euro Tour-finale in zijn carrière, tegen Price. Bedwingt de derde landgenoot op rij de in blakende vorm verkerende Welshman wel?