Gemiste kansen en schlemielige goal leiden nederlaag Ajax in

David Neres speelt goed, maar pakt met Ajax geen punt(en) tegen Liverpool. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Ajax heeft in de Champions League een reuzenkans laten liggen om regerend wereldkampioen Liverpool over de knie te leggen. De Amsterdammers speelden in 1966 in het Olympisch Stadion een legendarische wedstrijd tegen de Reds (5-1), waarbij de aanwezigen geen hand voor ogen zagen. Bijna 44 jaar later ging het te nederige Ajax door het missen van opgelegde kansen en een schlemielig eigen doelpunt van Nicolas Tagliafico spreekwoordelijk de mist in: 0-1.