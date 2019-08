Drie geblesseerden PEC voor openingsduel Eredivisie

Het nieuwe seizoen van de eredivisie begint vrijdag om 20.00 uur met het duel in Zwolle. Stegeman maakt zijn debuut als trainer van PEC. Hij volgde de naar Feyenoord vertrokken Jaap Stam op.

Kenneth Paal en Sam Kersten zijn er ook niet bij namens PEC, de verdedigers zijn geschorst. Trainer Adri Koster van Willem II moet alleen Damil Dankerlui vanwege een schorsing missen.

Koster vindt dat PEC ondanks de personele problemen niet onderschat mag worden. "We hebben PEC in de voorbereiding bekeken. Ook onder Stegeman is dat een prima voetballende ploeg."