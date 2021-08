Club Brugge sluit unieke deal: sponsor betaalt volledig in cryptopmunten

Opmerkelijk is dat het bedrag dat het bedrijf ophoest voor de sponsoring, volledig in cryptomunten wordt betaald. Het is daarmee een unieke deal in de Belgische competitie.

Voorzitter Bart Verhaeghe geeft op de website van de club wat duiding bij de nieuwe partner van blauw-zwart. „Cryptomunten zullen in de toekomst een meer prominente rol spelen in onze economie. Het is dan ook heel symbolisch om zo’n vooruitstrevend partnership aan te kondigen in een historische handelsstad als Brugge, waar tijdens de Middeleeuwen het begrip van de beurs ontstaan is.”