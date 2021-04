Kiki Bertens meldt zich af voor Stuttgart

Zaterdag zou Bertens namens Nederland in actie komen tijdens het Billie Jean King Cup-duel met China. Ook deze partij moest ze aan zich voorbij laten gaan, er werd toen al gevreesd voor haar deelname aan het toernooi in Duitsland. Een dag daarvoor had Bertens nog overtuigend afgerekend tijdens haar openingsduel van de interland.

Bertens werd in oktober geopereerd aan haar achillespees en maakte vijf maanden later haar rentree op de tennisbaan. De pees blijkt echter nog niet sterk genoeg om meerdere wedstrijden achter elkaar aan te kunnen.

De Wateringse richt zich nu op het graveltoernooi in Madrid dat 29 april begint. Ze is daar de titelverdedigster. In 2019 won Bertens de finale van Simona Halep. Vorig jaar ging het evenement niet door vanwege de coronacrisis.