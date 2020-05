Anwar El Ghazi geeft corona-inkijkje in Premier League: ’Binnen de groep is er ook wel wat angst’

Anwar El Ghazi staat met Aston Villa momenteel op een negentiende plek in de Premier League. Ⓒ Reuters

Anwar El Ghazi werkt met Aston Villa toe naar de hervatting van de Premier League. Met zijn club moet hij vol aan de bak om degradatie te ontlopen. De voormalig speler van Ajax heeft vertrouwen in een goede afloop en vertelt in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf over alle voorzorgsmaatregelen die in Engeland zijn genomen om de voetbalcompetitie hopelijk op een veilige manier tot een goed einde te kunnen brengen.